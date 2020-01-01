Poznaj tokenomikę Waggle Network (WAG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WAG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Waggle Network (WAG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WAG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Waggle Network (WAG) / Tokenomika / Tokenomika Waggle Network (WAG) Odkryj kluczowe informacje o Waggle Network (WAG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Waggle Network (WAG) Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering. Oficjalna strona internetowa: https://waggle.network/ Kup WAG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Waggle Network (WAG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Waggle Network (WAG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.62K $ 3.62K $ 3.62K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 7.25M $ 7.25M $ 7.25M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 49.99K $ 49.99K $ 49.99K Historyczne maksimum: $ 3.67 $ 3.67 $ 3.67 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00049991 $ 0.00049991 $ 0.00049991 Dowiedz się więcej o cenie Waggle Network (WAG) Tokenomika Waggle Network (WAG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Waggle Network (WAG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WAG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WAG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWAG tokenomikę, poznaj cenę tokena WAGna żywo! Prognoza ceny WAG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WAG? Nasza strona z prognozami cen WAG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WAG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.