Giełda MEXC / Cena krypto / Voice Artificial (VAR) / Tokenomika / Tokenomika Voice Artificial (VAR) Odkryj kluczowe informacje o Voice Artificial (VAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Voice Artificial (VAR) $VAR is an AI-driven project focused on analyzing market signals to provide actionable insights for traders. The core product, the Divergence Oracle, detects divergences between social activity and price movements, delivering cryptic yet meaningful signals directly on X. Designed for the crypto trading community, $VAR prioritizes innovation, precision, and usability, aiming to empower traders with cutting-edge intelligence in real time. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/voiceartificial Tokenomika i analiza cenowa Voice Artificial (VAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Voice Artificial (VAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.69K Całkowita podaż: $ 999.68M Podaż w obiegu: $ 999.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.69K Historyczne maksimum: $ 0.00498807 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Voice Artificial (VAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Voice Artificial (VAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.