Informacje o cenie VIRTUE (VIRTUE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.209091$ 0.209091 $ 0.209091 Najniższa cena $ 0.01881819$ 0.01881819 $ 0.01881819 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena VIRTUE (VIRTUE) wynosi $0.01900534. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VIRTUE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VIRTUE w historii to $ 0.209091, a najniższy to $ 0.01881819.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VIRTUE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VIRTUE (VIRTUE)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.19K$ 15.19K $ 15.19K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 16.14K$ 16.14K $ 16.14K Podaż w obiegu 799.00K 799.00K 799.00K Całkowita podaż 849,000.0 849,000.0 849,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa VIRTUE wynosi $ 15.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VIRTUE w obiegu wynosi 799.00K, przy całkowitej podaży 849000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.14K.