Aktualna cena VIRTUE to 0.01900534 USD. Śledź aktualizacje cen VIRTUE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VIRTUE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VIRTUE

Informacje o cenie VIRTUE

Czym jest VIRTUE

Biała księga VIRTUE

Oficjalna strona internetowa VIRTUE

Tokenomika VIRTUE

Prognoza cen VIRTUE

Cena VIRTUE (VIRTUE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VIRTUE do USD:

$0.01900534
$0.01900534$0.01900534
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
VIRTUE (VIRTUE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:50:55 (UTC+8)

Informacje o cenie VIRTUE (VIRTUE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.209091
$ 0.209091$ 0.209091

$ 0.01881819
$ 0.01881819$ 0.01881819

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena VIRTUE (VIRTUE) wynosi $0.01900534. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VIRTUE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VIRTUE w historii to $ 0.209091, a najniższy to $ 0.01881819.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VIRTUE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VIRTUE (VIRTUE)

$ 15.19K
$ 15.19K$ 15.19K

--
----

$ 16.14K
$ 16.14K$ 16.14K

799.00K
799.00K 799.00K

849,000.0
849,000.0 849,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa VIRTUE wynosi $ 15.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VIRTUE w obiegu wynosi 799.00K, przy całkowitej podaży 849000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.14K.

Historia ceny VIRTUE (VIRTUE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny VIRTUE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny VIRTUE do USD wyniosła $ -0.0010616249.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny VIRTUE do USD wyniosła $ -0.0035757825.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny VIRTUE do USD wyniosła $ -0.01629624428845721.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0010616249-5.58%
60 dni$ -0.0035757825-18.81%
90 dni$ -0.01629624428845721-46.16%

Co to jest VIRTUE (VIRTUE)

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

Prognoza ceny VIRTUE (w USD)

Jaka będzie wartość VIRTUE (VIRTUE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w VIRTUE (VIRTUE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla VIRTUE.

Sprawdź teraz prognozę ceny VIRTUE!

VIRTUE na lokalne waluty

Tokenomika VIRTUE (VIRTUE)

Zrozumienie tokenomiki VIRTUE (VIRTUE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VIRTUEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące VIRTUE (VIRTUE)

Jaka jest dziś wartość VIRTUE (VIRTUE)?
Aktualna cena VIRTUE w USD wynosi 0.01900534USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VIRTUE do USD?
Aktualna cena VIRTUE w USD wynosi $ 0.01900534. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa VIRTUE?
Kapitalizacja rynkowa dla VIRTUE wynosi $ 15.19K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VIRTUE w obiegu?
W obiegu VIRTUE znajduje się 799.00K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VIRTUE?
VIRTUE osiąga ATH w wysokości 0.209091 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VIRTUE?
VIRTUE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01881819 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VIRTUE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VIRTUE wynosi -- USD.
Czy w tym roku VIRTUE pójdzie wyżej?
VIRTUE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VIRTUE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:50:55 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

