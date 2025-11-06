Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) (USD)

Sprawdź prognozy cen VIRTUE na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość VIRTUE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup VIRTUE

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę VIRTUE % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0,00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny VIRTUE na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy VIRTUE może potencjalnie wzrosnąć o 0,00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0,015520. Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy VIRTUE może potencjalnie wzrosnąć o 5,00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0,016296. Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VIRTUE na 2027 rok wyniesie $ 0,017111 przy stopie wzrostu wynoszącej 10,25%. Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VIRTUE na 2028 rok wyniesie $ 0,017966 przy stopie wzrostu wynoszącej 15,76%. Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VIRTUE w 2029 roku wyniesie $ 0,018865 przy stopie wzrostu 21,55%. Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VIRTUE w 2030 roku wyniesie $ 0,019808 przy stopie wzrostu 27,63%. Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena VIRTUE może potencjalnie wzrosnąć o 107,89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0,032265. Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena VIRTUE może potencjalnie wzrosnąć o 238,64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0,052557. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0,015520 0,00%

2040 $ 0,032265 107,89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny VIRTUE na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0,015520 0,00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0,015522 0,01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0,015535 0,10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0,015584 0,41% Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na dziś Przewidywana cena dla VIRTUE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0,015520 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny VIRTUE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0,015522 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa VIRTUE (VIRTUE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla VIRTUE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0,015535 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa VIRTUE (VIRTUE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena VIRTUE wynosi $0,015584 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen VIRTUE Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 12,40K$ 12,40K $ 12,40K Podaż w obiegu 799,00K 799,00K 799,00K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena VIRTUE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0,00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto VIRTUE ma podaż w obiegu wynoszącą 799,00K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 12,40K. Zobacz na żywo cenę VIRTUE

Historyczna cena VIRTUE Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami VIRTUE, cena VIRTUE wynosi 0,015520USD. Podaż w obiegu VIRTUE (VIRTUE) wynosi 799,00K VIRTUE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $12 400,84 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0,74% $ -0,000115 $ 0,015636 $ 0,015553

7 D -18,33% $ -0,002845 $ 0,020492 $ 0,015520

30 Dni -22,89% $ -0,003553 $ 0,020492 $ 0,015520 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin VIRTUE zanotował zmianę ceny o $-0,000115 , co stanowi -0,74% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs VIRTUE osiągnął maksimum na poziomie $0,020492 i minimum na poziomie $0,015520 . Zanotowano zmianę ceny o -18,33% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał VIRTUE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana VIRTUE o -22,89% , co odpowiada około $-0,003553 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny VIRTUE.

Jak działa moduł przewidywania ceny VIRTUE (VIRTUE)? Moduł predykcji ceny VIRTUE to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu VIRTUE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania VIRTUE na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów VIRTUE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę VIRTUE. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość VIRTUE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę VIRTUE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał VIRTUE.

Dlaczego prognoaza ceny VIRTUE jest ważna?

Prognozy cen VIRTUE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

