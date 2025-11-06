Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) (USD)

Sprawdź prognozy cen VIRTUE na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość VIRTUE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę VIRTUE
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny VIRTUE
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 23:21:49 (UTC+8)

Prognoza ceny VIRTUE na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy VIRTUE może potencjalnie wzrosnąć o 0,00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0,015520.

Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy VIRTUE może potencjalnie wzrosnąć o 5,00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0,016296.

Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VIRTUE na 2027 rok wyniesie $ 0,017111 przy stopie wzrostu wynoszącej 10,25%.

Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VIRTUE na 2028 rok wyniesie $ 0,017966 przy stopie wzrostu wynoszącej 15,76%.

Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VIRTUE w 2029 roku wyniesie $ 0,018865 przy stopie wzrostu 21,55%.

Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VIRTUE w 2030 roku wyniesie $ 0,019808 przy stopie wzrostu 27,63%.

Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena VIRTUE może potencjalnie wzrosnąć o 107,89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0,032265.

Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena VIRTUE może potencjalnie wzrosnąć o 238,64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0,052557.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0,015520
    0,00%
  • 2026
    $ 0,016296
    5,00%
  • 2027
    $ 0,017111
    10,25%
  • 2028
    $ 0,017966
    15,76%
  • 2029
    $ 0,018865
    21,55%
  • 2030
    $ 0,019808
    27,63%
  • 2031
    $ 0,020798
    34,01%
  • 2032
    $ 0,021838
    40,71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0,022930
    47,75%
  • 2034
    $ 0,024077
    55,13%
  • 2035
    $ 0,025281
    62,89%
  • 2036
    $ 0,026545
    71,03%
  • 2037
    $ 0,027872
    79,59%
  • 2038
    $ 0,029266
    88,56%
  • 2039
    $ 0,030729
    97,99%
  • 2040
    $ 0,032265
    107,89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny VIRTUE na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0,015520
    0,00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0,015522
    0,01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0,015535
    0,10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0,015584
    0,41%
Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na dziś

Przewidywana cena dla VIRTUE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0,015520. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny VIRTUE (VIRTUE) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny VIRTUE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0,015522. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa VIRTUE (VIRTUE) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla VIRTUE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0,015535. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa VIRTUE (VIRTUE) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena VIRTUE wynosi $0,015584. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen VIRTUE

Najnowsza cena VIRTUE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0,00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto VIRTUE ma podaż w obiegu wynoszącą 799,00K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 12,40K.

Historyczna cena VIRTUE

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami VIRTUE, cena VIRTUE wynosi 0,015520USD. Podaż w obiegu VIRTUE (VIRTUE) wynosi 799,00K VIRTUE, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $12 400,84.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -0,74%
    $ -0,000115
    $ 0,015636
    $ 0,015553
  • 7 D
    -18,33%
    $ -0,002845
    $ 0,020492
    $ 0,015520
  • 30 Dni
    -22,89%
    $ -0,003553
    $ 0,020492
    $ 0,015520
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin VIRTUE zanotował zmianę ceny o $-0,000115, co stanowi -0,74% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs VIRTUE osiągnął maksimum na poziomie $0,020492 i minimum na poziomie $0,015520. Zanotowano zmianę ceny o -18,33%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał VIRTUE do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana VIRTUE o -22,89%, co odpowiada około $-0,003553 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny VIRTUE.

Jak działa moduł przewidywania ceny VIRTUE (VIRTUE)?

Moduł predykcji ceny VIRTUE to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu VIRTUE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania VIRTUE na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów VIRTUE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę VIRTUE. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość VIRTUE.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę VIRTUE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał VIRTUE.

Dlaczego prognoaza ceny VIRTUE jest ważna?

Prognozy cen VIRTUE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w VIRTUE?
Według Twoich prognoz VIRTUE osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny VIRTUE na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny VIRTUE (VIRTUE), przewidywana cena VIRTUE osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 VIRTUE w 2026 roku?
Cena 1 VIRTUE (VIRTUE) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz VIRTUE wzrośnie o 0,00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena VIRTUE w 2027 roku?
VIRTUE (VIRTUE) ma według prognoz rosnąć o 0,00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VIRTUE do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa VIRTUE w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, VIRTUE (VIRTUE) zanotuje wzrost o 0,00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa VIRTUE w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, VIRTUE (VIRTUE) zanotuje wzrost o 0,00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 VIRTUE w 2030 roku?
Cena 1 VIRTUE (VIRTUE) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz VIRTUE wzrośnie o 0,00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny VIRTUE na 2040 rok?
VIRTUE (VIRTUE) ma według prognoz zyskiwać 0,00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VIRTUE do 2040 roku.
