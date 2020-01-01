Poznaj tokenomikę Virtu by Virtuals (VIRTU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VIRTU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Virtu by Virtuals (VIRTU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VIRTU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Virtu by Virtuals (VIRTU) / Tokenomika / Tokenomika Virtu by Virtuals (VIRTU) Odkryj kluczowe informacje o Virtu by Virtuals (VIRTU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Virtu by Virtuals (VIRTU) Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot Oficjalna strona internetowa: https://virtuai.ink/ Kup VIRTU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Virtu by Virtuals (VIRTU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Virtu by Virtuals (VIRTU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 156.19K Całkowita podaż: $ 998.68M Podaż w obiegu: $ 998.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 156.19K Historyczne maksimum: $ 0.01073685 Historyczne minimum: $ 0.00012703 Aktualna cena: $ 0.00015643 Dowiedz się więcej o cenie Virtu by Virtuals (VIRTU) Tokenomika Virtu by Virtuals (VIRTU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Virtu by Virtuals (VIRTU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VIRTU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VIRTU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVIRTU tokenomikę, poznaj cenę tokena VIRTUna żywo! Prognoza ceny VIRTU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VIRTU? Nasza strona z prognozami cen VIRTU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VIRTU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.