Giełda MEXC / Cena krypto / Virgo (VIRGO) / Tokenomika / Tokenomika Virgo (VIRGO) Odkryj kluczowe informacje o Virgo (VIRGO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Virgo (VIRGO) Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Virgo, the Maiden 🌾, resonates with the meticulous and practical energy of late summer, from mid-August to mid-September. Known for its precision and organization, Virgo season is perfect for attention to detail and analytical thinking. 📊 Tap into the diligent and thoughtful nature of Virgo! Oficjalna strona internetowa: https://astrofolio.xyz/ Kup VIRGO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Virgo (VIRGO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Virgo (VIRGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 616.02K $ 616.02K $ 616.02K Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 616.02K $ 616.02K $ 616.02K Historyczne maksimum: $ 0.00780423 $ 0.00780423 $ 0.00780423 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00061603 $ 0.00061603 $ 0.00061603 Dowiedz się więcej o cenie Virgo (VIRGO) Tokenomika Virgo (VIRGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Virgo (VIRGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VIRGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VIRGO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVIRGO tokenomikę, poznaj cenę tokena VIRGOna żywo! Prognoza ceny VIRGO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VIRGO? Nasza strona z prognozami cen VIRGO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VIRGO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.