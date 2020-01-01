Tokenomika ViciCoin (VCNT)
Informacje o ViciCoin (VCNT)
ViciCoin (VCNT) is a utility token designed to power products and tools that make blockchain technology easier and safer to use. VCNT powers a suite of user-friendly products including ViciWallet, a Multi-Party Computation (MPC) wallet with enhanced security features and recovery options, and ViciSwap.io, which allows users to browse, swap, and share bundles of cryptocurrencies with a single authorization. As an authentication solution, VCNT functions as a verifiable credential system. Token-based authorization grants access to services and digital content, while integration with NFTs enables granular access control across a wide range of intermediary services.
VCNT operates on Vici Network's Modular On-Chain Security & Compliance Framework, which implements security at the consensus layer with bypass-proof validation mechanisms. Its plug-in architecture enables the rapid deployment of system-wide controls and security features. This comprehensive infrastructure allows the VCNT community safe access to a growing ecosystem of blockchain products and services, without the need for technical expertis
Tokenomika i analiza cenowa ViciCoin (VCNT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ViciCoin (VCNT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika ViciCoin (VCNT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki ViciCoin (VCNT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów VCNT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów VCNT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszVCNT tokenomikę, poznaj cenę tokena VCNTna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.