Giełda MEXC / Cena krypto / VersaGames (VERSA) / Tokenomika / Tokenomika VersaGames (VERSA) Odkryj kluczowe informacje o VersaGames (VERSA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o VersaGames (VERSA) VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames' staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project's low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury. Oficjalna strona internetowa: https://versagames.io/ Kup VERSA teraz! Tokenomika i analiza cenowa VersaGames (VERSA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VersaGames (VERSA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 910.17K $ 910.17K $ 910.17K Całkowita podaż: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M Podaż w obiegu: $ 108.10M $ 108.10M $ 108.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Historyczne maksimum: $ 0.100492 $ 0.100492 $ 0.100492 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00845782 $ 0.00845782 $ 0.00845782 Dowiedz się więcej o cenie VersaGames (VERSA) Tokenomika VersaGames (VERSA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VersaGames (VERSA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VERSA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VERSA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVERSA tokenomikę, poznaj cenę tokena VERSAna żywo! Prognoza ceny VERSA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VERSA? Nasza strona z prognozami cen VERSA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VERSA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.