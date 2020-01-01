Poznaj tokenomikę Verida Token (VDA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VDA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Verida Token (VDA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VDA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Verida Token (VDA) / Tokenomika / Tokenomika Verida Token (VDA) Odkryj kluczowe informacje o Verida Token (VDA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Verida Token (VDA) $VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users. Oficjalna strona internetowa: https://www.verida.network/ Biała księga: https://www.verida.io/whitepaper Kup VDA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Verida Token (VDA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Verida Token (VDA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 884.87K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 325.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.72M Historyczne maksimum: $ 0.11457 Historyczne minimum: $ 0.002341 Aktualna cena: $ 0.00272234 Dowiedz się więcej o cenie Verida Token (VDA) Tokenomika Verida Token (VDA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Verida Token (VDA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VDA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VDA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVDA tokenomikę, poznaj cenę tokena VDAna żywo! Prognoza ceny VDA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VDA? Nasza strona z prognozami cen VDA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VDA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.