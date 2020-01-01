Poznaj tokenomikę VelasPad (VLXPAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VLXPAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę VelasPad (VLXPAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VLXPAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / VelasPad (VLXPAD) / Tokenomika / Tokenomika VelasPad (VLXPAD) Odkryj kluczowe informacje o VelasPad (VLXPAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o VelasPad (VLXPAD) The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC. The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC. Oficjalna strona internetowa: https://velaspad.io/ Kup VLXPAD teraz! Tokenomika i analiza cenowa VelasPad (VLXPAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VelasPad (VLXPAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Całkowita podaż: $ 433.05M $ 433.05M $ 433.05M Podaż w obiegu: $ 433.05M $ 433.05M $ 433.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Historyczne maksimum: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00295237 $ 0.00295237 $ 0.00295237 Dowiedz się więcej o cenie VelasPad (VLXPAD) Tokenomika VelasPad (VLXPAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VelasPad (VLXPAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VLXPAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VLXPAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVLXPAD tokenomikę, poznaj cenę tokena VLXPADna żywo! Prognoza ceny VLXPAD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VLXPAD? Nasza strona z prognozami cen VLXPAD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VLXPAD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.