Poznaj tokenomikę veDAO (WEVE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WEVE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę veDAO (WEVE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WEVE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / veDAO (WEVE) / Tokenomika / Tokenomika veDAO (WEVE) Odkryj kluczowe informacje o veDAO (WEVE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o veDAO (WEVE) veDAO is an experiment with a single purpose: capture enough TVL to qualify as a top 20 project on Fantom, meeting the snapshot requirements to receive one of Andre Cronje’s ve3 NFTs. veDAO is an experiment with a single purpose: capture enough TVL to qualify as a top 20 project on Fantom, meeting the snapshot requirements to receive one of Andre Cronje’s ve3 NFTs. Oficjalna strona internetowa: https://www.vedao.io/ Kup WEVE teraz! Tokenomika i analiza cenowa veDAO (WEVE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla veDAO (WEVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.73K $ 11.73K $ 11.73K Całkowita podaż: $ 434.75M $ 434.75M $ 434.75M Podaż w obiegu: $ 297.51M $ 297.51M $ 297.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.14K $ 17.14K $ 17.14K Historyczne maksimum: $ 0.404308 $ 0.404308 $ 0.404308 Historyczne minimum: $ 0.00002967 $ 0.00002967 $ 0.00002967 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie veDAO (WEVE) Tokenomika veDAO (WEVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki veDAO (WEVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WEVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WEVE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWEVE tokenomikę, poznaj cenę tokena WEVEna żywo! Prognoza ceny WEVE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WEVE? Nasza strona z prognozami cen WEVE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WEVE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.