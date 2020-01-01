Poznaj tokenomikę Vector Finance (VTX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VTX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Vector Finance (VTX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VTX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Vector Finance (VTX) Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: - Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE. - Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP. - Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today!

Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP.

Oficjalna strona internetowa: https://vectorfinance.io/ Biała księga: https://docs.vectorfinance.io/ Tokenomika i analiza cenowa Vector Finance (VTX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vector Finance (VTX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 783.73K Całkowita podaż: $ 59.21M Podaż w obiegu: $ 59.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 783.73K Historyczne maksimum: $ 1.6 Historyczne minimum: $ 0.0060124 Aktualna cena: $ 0.01323671 Dowiedz się więcej o cenie Vector Finance (VTX) Tokenomika Vector Finance (VTX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vector Finance (VTX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VTX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VTX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVTX tokenomikę, poznaj cenę tokena VTXna żywo! Prognoza ceny VTX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VTX? Nasza strona z prognozami cen VTX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VTX już teraz!