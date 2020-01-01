Poznaj tokenomikę uTON (UTON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UTON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę uTON (UTON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UTON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / uTON (UTON) / Tokenomika / Tokenomika uTON (UTON) Odkryj kluczowe informacje o uTON (UTON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o uTON (UTON) UTONIC is the first TON restaking platform and revenue-sharing layer for one billion users in Telegram. Focusing on one billion users' real usecases in Telegram and TON ecosystem, UTONiC collaborates with various Web2 and Web3 partners to build scenario-based AVS solutions for gaming, social, payment, AI dapps. The Liquid Restaking Token, uTON supports a diverse range of assets, including TON, tsTON, stTON, offering retail users versatile options to maximize their earnings with additional airdrop. Oficjalna strona internetowa: https://utonic.org/home Kup UTON teraz! Tokenomika i analiza cenowa uTON (UTON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla uTON (UTON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M Całkowita podaż: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Podaż w obiegu: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M Historyczne maksimum: $ 7.07 $ 7.07 $ 7.07 Historyczne minimum: $ 2.47 $ 2.47 $ 2.47 Aktualna cena: $ 3.06 $ 3.06 $ 3.06 Dowiedz się więcej o cenie uTON (UTON) Tokenomika uTON (UTON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki uTON (UTON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UTON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UTON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUTON tokenomikę, poznaj cenę tokena UTONna żywo! Prognoza ceny UTON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UTON? Nasza strona z prognozami cen UTON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UTON już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.