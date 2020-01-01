Poznaj tokenomikę Utgard (UTG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UTG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Utgard (UTG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UTG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Utgard (UTG) Utgard is a player-versus-player mobile game on Solana, where you build your own deck of Viking cards and compete against other players. With a mix of strategy, skill, and training, Utgard offers hours of fun and challenging gameplay. Utgard's primary focus is on crypto enthusiasts, particularly Solana power users. Leveraging the growing community surrounding Solana, including users of the Saga phone, Utgard aims to onboard and engage this audience and the overall crypto's gaming community Oficjalna strona internetowa: https://utgard.io/ Kup UTG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Utgard (UTG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Utgard (UTG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.05K $ 30.05K $ 30.05K Całkowita podaż: $ 599.97M $ 599.97M $ 599.97M Podaż w obiegu: $ 359.97M $ 359.97M $ 359.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 50.08K $ 50.08K $ 50.08K Historyczne maksimum: $ 0.00606778 $ 0.00606778 $ 0.00606778 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Utgard (UTG) Tokenomika Utgard (UTG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Utgard (UTG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UTG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UTG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUTG tokenomikę, poznaj cenę tokena UTGna żywo! Prognoza ceny UTG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UTG? Nasza strona z prognozami cen UTG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UTG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.