Poznaj tokenomikę USDFI (USDFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika USDFI (USDFI) Odkryj kluczowe informacje o USDFI (USDFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o USDFI (USDFI) USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol. Oficjalna strona internetowa: https://usdfi.com Biała księga: https://docs.usdfi.com Tokenomika i analiza cenowa USDFI (USDFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla USDFI (USDFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 746.54K Całkowita podaż: $ 999.00K Podaż w obiegu: $ 999.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 746.54K Historyczne maksimum: $ 1.62 Historyczne minimum: $ 0.42826 Aktualna cena: $ 0.74729 Dowiedz się więcej o cenie USDFI (USDFI) Tokenomika USDFI (USDFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki USDFI (USDFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USDFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSDFI tokenomikę, poznaj cenę tokena USDFIna żywo! Prognoza ceny USDFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USDFI? Nasza strona z prognozami cen USDFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USDFI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.