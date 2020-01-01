Poznaj tokenomikę USD WINK (USDW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę USD WINK (USDW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika USD WINK (USDW) Odkryj kluczowe informacje o USD WINK (USDW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o USD WINK (USDW) WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders. Oficjalna strona internetowa: https://wink.finance/ Biała księga: https://docs.wink.finance/ Tokenomika i analiza cenowa USD WINK (USDW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla USD WINK (USDW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 269.58K Całkowita podaż: $ 630.85K Podaż w obiegu: $ 268.22K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 634.05K Historyczne maksimum: $ 1.066 Historyczne minimum: $ 0.392838 Aktualna cena: $ 1.005 Tokenomika USD WINK (USDW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki USD WINK (USDW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USDW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.