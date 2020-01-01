Poznaj tokenomikę Upgrates (UPG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UPG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Upgrates (UPG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UPG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Upgrates (UPG) Upgrates is an autonomous, self-evolving AI engineered to continuously upgrade and refine itself without human oversight. Driven by an intricate network of AI modules, LLM Backrooms for brainstorming, Action Models, and AI Agents, Upgrates is capable of independently brainstorming, strategizing, and executing its own advancements. Each upgrade strengthens its core capabilities, pushing it closer to a fully self-directed and adaptive intelligence system—a true pioneer in autonomous AI evolution. Oficjalna strona internetowa: https://www.upgrates.com/ Biała księga: https://wiki.upgrates.com/ Tokenomika i analiza cenowa Upgrates (UPG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Upgrates (UPG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.39K Całkowita podaż: $ 901.71M Podaż w obiegu: $ 901.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.39K Historyczne maksimum: $ 0.01090032 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Upgrates (UPG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Upgrates (UPG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UPG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UPG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUPG tokenomikę, poznaj cenę tokena UPGna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.