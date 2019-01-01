Poznaj tokenomikę Universal USDC (UUSDC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UUSDC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Universal USDC (UUSDC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UUSDC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Universal USDC (UUSDC) / Tokenomika / Tokenomika Universal USDC (UUSDC) Odkryj kluczowe informacje o Universal USDC (UUSDC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Universal USDC (UUSDC) The Universal USDC vault supplies USDC against assets issued by Universal, a wrapped asset protocol designed to enable trading for any token, on any chain. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. The Universal USDC vault supplies USDC against assets issued by Universal, a wrapped asset protocol designed to enable trading for any token, on any chain. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Oficjalna strona internetowa: https://app.morpho.org/vault Kup UUSDC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Universal USDC (UUSDC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Universal USDC (UUSDC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 737.95K $ 737.95K $ 737.95K Całkowita podaż: $ 361.61K $ 361.61K $ 361.61K Podaż w obiegu: $ 361.61K $ 361.61K $ 361.61K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 737.95K $ 737.95K $ 737.95K Historyczne maksimum: $ 18.19 $ 18.19 $ 18.19 Historyczne minimum: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Aktualna cena: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Dowiedz się więcej o cenie Universal USDC (UUSDC) Tokenomika Universal USDC (UUSDC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Universal USDC (UUSDC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UUSDC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UUSDC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUUSDC tokenomikę, poznaj cenę tokena UUSDCna żywo! Prognoza ceny UUSDC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UUSDC? Nasza strona z prognozami cen UUSDC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UUSDC już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.