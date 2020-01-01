Tokenomika UFC Fan Token (UFC)
Informacje o UFC Fan Token (UFC)
The UFC Fan Token allows UFC fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy UFC Fan Tokens.
Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
Tokenomika i analiza cenowa UFC Fan Token (UFC)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UFC Fan Token (UFC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika UFC Fan Token (UFC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki UFC Fan Token (UFC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów UFC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów UFC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszUFC tokenomikę, poznaj cenę tokena UFCna żywo!
Prognoza ceny UFC
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UFC? Nasza strona z prognozami cen UFC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.