Giełda MEXC / Cena krypto / Typus (TYPUS) / Tokenomika / Tokenomika Typus (TYPUS) Odkryj kluczowe informacje o Typus (TYPUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Typus (TYPUS) Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs. By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation. Oficjalna strona internetowa: https://typus.finance/ Biała księga: https://docs.typus.finance/ Kup TYPUS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Typus (TYPUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Typus (TYPUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.24M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 200.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.22M Historyczne maksimum: $ 0.100289 Historyczne minimum: $ 0.00681706 Aktualna cena: $ 0.01622074 Dowiedz się więcej o cenie Typus (TYPUS) Tokenomika Typus (TYPUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Typus (TYPUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TYPUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TYPUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTYPUS tokenomikę, poznaj cenę tokena TYPUSna żywo! Prognoza ceny TYPUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TYPUS? Nasza strona z prognozami cen TYPUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TYPUS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.