Poznaj tokenomikę TYBENG (TYBENG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TYBENG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TYBENG (TYBENG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TYBENG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / TYBENG (TYBENG) / Tokenomika / Tokenomika TYBENG (TYBENG) Odkryj kluczowe informacje o TYBENG (TYBENG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o TYBENG (TYBENG) Oficjalna strona internetowa: https://benjibananas.com/ Biała księga: https://benji-bananas.gitbook.io/benji-bananas-tybeng-token-lightpaper Kup TYBENG teraz! Tokenomika i analiza cenowa TYBENG (TYBENG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TYBENG (TYBENG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 39.43K $ 39.43K $ 39.43K Całkowita podaż: $ 2.06B $ 2.06B $ 2.06B Podaż w obiegu: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 49.44K $ 49.44K $ 49.44K Historyczne maksimum: $ 0.01557954 $ 0.01557954 $ 0.01557954 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie TYBENG (TYBENG) Tokenomika TYBENG (TYBENG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TYBENG (TYBENG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TYBENG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TYBENG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTYBENG tokenomikę, poznaj cenę tokena TYBENGna żywo! Prognoza ceny TYBENG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TYBENG? Nasza strona z prognozami cen TYBENG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TYBENG już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.