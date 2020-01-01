Poznaj tokenomikę Twiskers (TWX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TWX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Twiskers (TWX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TWX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Twiskers (TWX) Hewwo, I'm Twiskers, the fiercest cat in town! Better watch out, 'cause I'm here to conquer all the memes with my fluff and claws, nya! Hewwo, I'm Twiskers, the fiercest cat in town! Better watch out, 'cause I'm here to conquer all the memes with my fluff and claws, nya! Oficjalna strona internetowa: https://TwiskersToken.com/ Kup TWX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Twiskers (TWX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Twiskers (TWX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 60.52K $ 60.52K $ 60.52K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 60.52K $ 60.52K $ 60.52K Historyczne maksimum: $ 0.00328065 $ 0.00328065 $ 0.00328065 Historyczne minimum: $ 0.00002996 $ 0.00002996 $ 0.00002996 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Twiskers (TWX) Tokenomika Twiskers (TWX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Twiskers (TWX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TWX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TWX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTWX tokenomikę, poznaj cenę tokena TWXna żywo! Prognoza ceny TWX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TWX? Nasza strona z prognozami cen TWX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TWX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.