Giełda MEXC / Cena krypto / Twin Protocol (TWIN) / Tokenomika / Tokenomika Twin Protocol (TWIN) Odkryj kluczowe informacje o Twin Protocol (TWIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Twin Protocol (TWIN) Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income. Oficjalna strona internetowa: https://twinprotocol.com/ Kup TWIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Twin Protocol (TWIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Twin Protocol (TWIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 266.11K $ 266.11K $ 266.11K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 262.95M $ 262.95M $ 262.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Historyczne maksimum: $ 0.099439 $ 0.099439 $ 0.099439 Historyczne minimum: $ 0.00100495 $ 0.00100495 $ 0.00100495 Aktualna cena: $ 0.00101119 $ 0.00101119 $ 0.00101119 Dowiedz się więcej o cenie Twin Protocol (TWIN) Tokenomika Twin Protocol (TWIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Twin Protocol (TWIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TWIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TWIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTWIN tokenomikę, poznaj cenę tokena TWINna żywo! Prognoza ceny TWIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TWIN? Nasza strona z prognozami cen TWIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TWIN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.