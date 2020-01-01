Poznaj tokenomikę TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IMSTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IMSTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) / Tokenomika / Tokenomika TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Odkryj kluczowe informacje o TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short "twin-token" method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels. Oficjalna strona internetowa: https://app.twinfinance.io Biała księga: https://docs.twinfinance.io Tokenomika i analiza cenowa TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.15K $ 8.15K $ 8.15K Całkowita podaż: $ 37.21 $ 37.21 $ 37.21 Podaż w obiegu: $ 37.21 $ 37.21 $ 37.21 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.15K $ 8.15K $ 8.15K Historyczne maksimum: $ 268.2 $ 268.2 $ 268.2 Historyczne minimum: $ 211.77 $ 211.77 $ 211.77 Aktualna cena: $ 219.05 $ 219.05 $ 219.05 Dowiedz się więcej o cenie TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Tokenomika TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IMSTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IMSTR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIMSTR tokenomikę, poznaj cenę tokena IMSTRna żywo! Prognoza ceny IMSTR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IMSTR? Nasza strona z prognozami cen IMSTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IMSTR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.