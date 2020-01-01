Poznaj tokenomikę Tulip Protocol (TULIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TULIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tulip Protocol (TULIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TULIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Tulip Protocol (TULIP) Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms. Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms. Oficjalna strona internetowa: https://tulip.garden Tokenomika i analiza cenowa Tulip Protocol (TULIP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tulip Protocol (TULIP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 50.90K $ 50.90K $ 50.90K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 325.99K $ 325.99K $ 325.99K Historyczne maksimum: $ 50.22 $ 50.22 $ 50.22 Historyczne minimum: $ 0.03239166 $ 0.03239166 $ 0.03239166 Aktualna cena: $ 0.03259888 $ 0.03259888 $ 0.03259888 Tokenomika Tulip Protocol (TULIP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tulip Protocol (TULIP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TULIP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TULIP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTULIP tokenomikę, poznaj cenę tokena TULIPna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.