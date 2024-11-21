Tokenomika TruthFi (TRUTHFI)
Informacje o TruthFi (TRUTHFI)
TruthFi is a community-driven meme coin launched on November 21, 2024, with the community takeover happening on November 23, 2024, after the original developers abandoned the project. The initiative is a 'community takeover,' where crypto enthusiasts have stepped in to revive and redefine its purpose. It draws inspiration from a trademark registered by Trump Media & Technology Group, originally intended for crypto payments, sparking curiosity and engagement within the crypto space.
TruthFi operates as a meme coin, aiming to foster a sense of collaboration, experimentation, and fun among its supporters. By leveraging the community’s collective creativity and resources, it seeks to build an ecosystem driven by shared ideas and inclusivity rather than traditional top-down development models.
As a project grounded in its origins as a trademark associated with Trump Media, TruthFi carries a cultural and satirical edge, positioning itself as both a commentary on the intersection of politics and cryptocurrency and a unique addition to the meme coin landscape.
The coin’s future is shaped by its active community, which continues to explore potential applications, utility, and growth opportunities. TruthFi exemplifies the power of decentralized collaboration in shaping innovative and unconventional cryptocurrency projects.
Tokenomika i analiza cenowa TruthFi (TRUTHFI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TruthFi (TRUTHFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika TruthFi (TRUTHFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki TruthFi (TRUTHFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów TRUTHFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRUTHFI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszTRUTHFI tokenomikę, poznaj cenę tokena TRUTHFIna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.