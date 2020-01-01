Poznaj tokenomikę TrenchAI (TRENCHAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRENCHAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TrenchAI (TRENCHAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRENCHAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / TrenchAI (TRENCHAI) / Tokenomika / Tokenomika TrenchAI (TRENCHAI) Odkryj kluczowe informacje o TrenchAI (TRENCHAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o TrenchAI (TRENCHAI) Automated meme coin sniper & trading tool. Evolving with every trade. Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/AaWVpk6eZbgBfVbq1UfXw3EXBmAvw4QXov1xHuG7pump Tokenomika i analiza cenowa TrenchAI (TRENCHAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TrenchAI (TRENCHAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 279.96K Całkowita podaż: $ 999.58M Podaż w obiegu: $ 999.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 279.96K Historyczne maksimum: $ 0.01249511 Historyczne minimum: $ 0.00019019 Aktualna cena: $ 0.00027947 Tokenomika TrenchAI (TRENCHAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TrenchAI (TRENCHAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRENCHAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRENCHAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRENCHAI tokenomikę, poznaj cenę tokena TRENCHAIna żywo! Prognoza ceny TRENCHAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRENCHAI? Nasza strona z prognozami cen TRENCHAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.