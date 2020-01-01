Poznaj tokenomikę Trailblaze (XBLAZE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XBLAZE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Trailblaze (XBLAZE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XBLAZE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Trailblaze (XBLAZE) / Tokenomika / Tokenomika Trailblaze (XBLAZE) Odkryj kluczowe informacje o Trailblaze (XBLAZE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Trailblaze (XBLAZE) Trailblaze is a fundraising platform offering investments of various types and stages, including pre-seed, IDOs, INOs, and NFT drops. The vision of Trailblaze is to democratize fundraising by creating a frictionless, transparent process for startups to connect to investors and ensuring that only quality projects are represented. Trailblaze is a fundraising platform offering investments of various types and stages, including pre-seed, IDOs, INOs, and NFT drops. The vision of Trailblaze is to democratize fundraising by creating a frictionless, transparent process for startups to connect to investors and ensuring that only quality projects are represented. Oficjalna strona internetowa: https://www.trailblaze.xyz/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/1ZsT2lXAH1N3m8DjZXX7ijr8_IidpylA2Sim3kUhKV8A/edit Kup XBLAZE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Trailblaze (XBLAZE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Trailblaze (XBLAZE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 269.13K $ 269.13K $ 269.13K Całkowita podaż: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Podaż w obiegu: $ 412.83M $ 412.83M $ 412.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 273.80K $ 273.80K $ 273.80K Historyczne maksimum: $ 0.0293931 $ 0.0293931 $ 0.0293931 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00065191 $ 0.00065191 $ 0.00065191 Dowiedz się więcej o cenie Trailblaze (XBLAZE) Tokenomika Trailblaze (XBLAZE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Trailblaze (XBLAZE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XBLAZE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XBLAZE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXBLAZE tokenomikę, poznaj cenę tokena XBLAZEna żywo! Prognoza ceny XBLAZE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XBLAZE? Nasza strona z prognozami cen XBLAZE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XBLAZE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.