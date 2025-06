Co to jest Trailblaze (XBLAZE)

Trailblaze is a fundraising platform offering investments of various types and stages, including pre-seed, IDOs, INOs, and NFT drops. The vision of Trailblaze is to democratize fundraising by creating a frictionless, transparent process for startups to connect to investors and ensuring that only quality projects are represented.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!