Poznaj tokenomikę Trader (TDE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TDE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Trader (TDE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TDE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Trader (TDE) / Tokenomika / Tokenomika Trader (TDE) Odkryj kluczowe informacje o Trader (TDE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Trader (TDE) The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years. The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years. Oficjalna strona internetowa: https://tokentrader.site/ Biała księga: https://tokentrader.site/whitepaper Kup TDE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Trader (TDE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Trader (TDE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Całkowita podaż: $ 944.90K $ 944.90K $ 944.90K Podaż w obiegu: $ 944.90K $ 944.90K $ 944.90K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Historyczne maksimum: $ 5.15 $ 5.15 $ 5.15 Historyczne minimum: $ 0.545218 $ 0.545218 $ 0.545218 Aktualna cena: $ 1.72 $ 1.72 $ 1.72 Dowiedz się więcej o cenie Trader (TDE) Tokenomika Trader (TDE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Trader (TDE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TDE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TDE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTDE tokenomikę, poznaj cenę tokena TDEna żywo! Prognoza ceny TDE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TDE? Nasza strona z prognozami cen TDE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TDE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.