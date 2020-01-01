Poznaj tokenomikę TrackedBio (TRACKEDBIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRACKEDBIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TrackedBio (TRACKEDBIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRACKEDBIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika TrackedBio (TRACKEDBIO)

Informacje o TrackedBio (TRACKEDBIO)

We are automating behavioral phenotyping at scale at each stage of the therapeutics discovery process for the longevity field. Currently we have three products: TrackedFlyBox, TrackedMouseWatcher, and TrackedGait, each respectively analyzing fruit flies, mice, and humans for each stage of this process. Our products can either be used in our client's facilities, or they can request we perform experiments as a CRO.

Oficjalna strona internetowa: https://www.trackedbio.com
Biała księga: https://www.trackedbiodesci.com/TBioWhitepaper.pdf

Tokenomika i analiza cenowa TrackedBio (TRACKEDBIO)

Kapitalizacja rynkowa: $ 64.38K
Całkowita podaż: $ 999.87M
Podaż w obiegu: $ 990.88M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 64.97K
Historyczne maksimum: $ 0.01255767
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika TrackedBio (TRACKEDBIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki TrackedBio (TRACKEDBIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRACKEDBIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRACKEDBIO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.