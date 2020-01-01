Poznaj tokenomikę Traceon AI (TOAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Traceon AI (TOAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Traceon AI (TOAI) / Tokenomika / Tokenomika Traceon AI (TOAI) Odkryj kluczowe informacje o Traceon AI (TOAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Traceon AI (TOAI) Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights. Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights. Oficjalna strona internetowa: https://www.traceonai.io/ Biała księga: https://traceonai.gitbook.io/traceonai Kup TOAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Traceon AI (TOAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Traceon AI (TOAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.48K $ 21.48K $ 21.48K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.48K $ 21.48K $ 21.48K Historyczne maksimum: $ 0.296402 $ 0.296402 $ 0.296402 Historyczne minimum: $ 0.00214036 $ 0.00214036 $ 0.00214036 Aktualna cena: $ 0.00214765 $ 0.00214765 $ 0.00214765 Dowiedz się więcej o cenie Traceon AI (TOAI) Tokenomika Traceon AI (TOAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Traceon AI (TOAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TOAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTOAI tokenomikę, poznaj cenę tokena TOAIna żywo! Prognoza ceny TOAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOAI? Nasza strona z prognozami cen TOAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TOAI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.