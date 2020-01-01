Poznaj tokenomikę TONIC ($TONIC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $TONIC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TONIC ($TONIC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $TONIC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / TONIC ($TONIC) / Tokenomika / Tokenomika TONIC ($TONIC) Odkryj kluczowe informacje o TONIC ($TONIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o TONIC ($TONIC) Tonic is a community takeover project inspired by the real life dog that helped shape the Bonk mascot. It is supported by Branche and several Bonk contributors which plays a key role in its narrative. Tonic is about pure community power memes and good energy. We support Bonk and related projects create content and grow together with the community through vibes creativity and collaboration. Tonic is not a traditional project with a fixed roadmap or leadership. It is decentralized meaning no single person or team owns or controls it. Everything is driven by the community Oficjalna strona internetowa: https://www.tonicinu.fun/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/17ipcN2B2nSG4Ulm1zt0CFpPlaD96qvmyqbPG4DzrlaM/edit?usp=drivesdk Kup $TONIC teraz! Tokenomika i analiza cenowa TONIC ($TONIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TONIC ($TONIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 94.94K $ 94.94K $ 94.94K Całkowita podaż: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Podaż w obiegu: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 94.94K $ 94.94K $ 94.94K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie TONIC ($TONIC) Tokenomika TONIC ($TONIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TONIC ($TONIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $TONIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $TONIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$TONIC tokenomikę, poznaj cenę tokena $TONICna żywo! Prognoza ceny $TONIC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $TONIC? Nasza strona z prognozami cen $TONIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $TONIC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.