Tokenomika TONIC ($TONIC)
Informacje o TONIC ($TONIC)
Tonic is a community takeover project inspired by the real life dog that helped shape the Bonk mascot. It is supported by Branche and several Bonk contributors which plays a key role in its narrative. Tonic is about pure community power memes and good energy. We support Bonk and related projects create content and grow together with the community through vibes creativity and collaboration. Tonic is not a traditional project with a fixed roadmap or leadership. It is decentralized meaning no single person or team owns or controls it. Everything is driven by the community
Tokenomika i analiza cenowa TONIC ($TONIC)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TONIC ($TONIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika TONIC ($TONIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki TONIC ($TONIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów $TONIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów $TONIC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumiesz$TONIC tokenomikę, poznaj cenę tokena $TONICna żywo!
Prognoza ceny $TONIC
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $TONIC? Nasza strona z prognozami cen $TONIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.