Giełda MEXC / Cena krypto / TokenSight (TKST) / Tokenomika / Tokenomika TokenSight (TKST) Odkryj kluczowe informacje o TokenSight (TKST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o TokenSight (TKST) TokenSight is a DEX Trading platform. We provide trading orders, alerts, copy trading, token launch sniping, trading strategies and much more, through a Web and Mobile UI. Our focus is on providing great trading UX and high level of security. TokenSight is a DEX Trading platform. We provide trading orders, alerts, copy trading, token launch sniping, trading strategies and much more, through a Web and Mobile UI. Our focus is on providing great trading UX and high level of security. Oficjalna strona internetowa: https://www.tokensight.io/ Biała księga: https://tokensight.gitbook.io Kup TKST teraz! Tokenomika i analiza cenowa TokenSight (TKST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TokenSight (TKST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 355.20K $ 355.20K $ 355.20K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 48.72M $ 48.72M $ 48.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 729.02K $ 729.02K $ 729.02K Historyczne maksimum: $ 0.961383 $ 0.961383 $ 0.961383 Historyczne minimum: $ 0.00341994 $ 0.00341994 $ 0.00341994 Aktualna cena: $ 0.00729022 $ 0.00729022 $ 0.00729022 Dowiedz się więcej o cenie TokenSight (TKST) Tokenomika TokenSight (TKST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TokenSight (TKST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TKST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TKST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTKST tokenomikę, poznaj cenę tokena TKSTna żywo! Prognoza ceny TKST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TKST? Nasza strona z prognozami cen TKST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TKST już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.