Poznaj tokenomikę Tigres Fan Token (TIGRES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TIGRES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tigres Fan Token (TIGRES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TIGRES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Tigres Fan Token (TIGRES) / Tokenomika / Tokenomika Tigres Fan Token (TIGRES) Odkryj kluczowe informacje o Tigres Fan Token (TIGRES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Tokenomika i analiza cenowa Tigres Fan Token (TIGRES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tigres Fan Token (TIGRES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 357.79K $ 357.79K $ 357.79K Całkowita podaż: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Podaż w obiegu: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Historyczne maksimum: $ 9.98 $ 9.98 $ 9.98 Historyczne minimum: $ 0.1091 $ 0.1091 $ 0.1091 Aktualna cena: $ 0.1208 $ 0.1208 $ 0.1208 Dowiedz się więcej o cenie Tigres Fan Token (TIGRES) Tokenomika Tigres Fan Token (TIGRES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tigres Fan Token (TIGRES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TIGRES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TIGRES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTIGRES tokenomikę, poznaj cenę tokena TIGRESna żywo! Prognoza ceny TIGRES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TIGRES? Nasza strona z prognozami cen TIGRES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TIGRES już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.