Poznaj tokenomikę Thumb (THUMB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena THUMB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Thumb (THUMB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena THUMB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Thumb (THUMB) / Tokenomika / Tokenomika Thumb (THUMB) Odkryj kluczowe informacje o Thumb (THUMB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Thumb (THUMB) thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8. thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8. Oficjalna strona internetowa: https://thumb.fun Kup THUMB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Thumb (THUMB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Thumb (THUMB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 408.91K $ 408.91K $ 408.91K Całkowita podaż: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M Podaż w obiegu: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 408.91K $ 408.91K $ 408.91K Historyczne maksimum: $ 0.01350546 $ 0.01350546 $ 0.01350546 Historyczne minimum: $ 0.00109283 $ 0.00109283 $ 0.00109283 Aktualna cena: $ 0.00196773 $ 0.00196773 $ 0.00196773 Dowiedz się więcej o cenie Thumb (THUMB) Tokenomika Thumb (THUMB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Thumb (THUMB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów THUMB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów THUMB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTHUMB tokenomikę, poznaj cenę tokena THUMBna żywo! Prognoza ceny THUMB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać THUMB? Nasza strona z prognozami cen THUMB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena THUMB już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.