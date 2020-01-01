Poznaj tokenomikę TheCat (THECAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena THECAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TheCat (THECAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena THECAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o TheCat (THECAT) On a mission to SOLANEYEZ the next billion normies In a universe where each blockchain boasts its own distinctive eye color, Solana shines with its brilliant, unique Solana-colored eyes. Yet, many individuals, known as Normies, remain unaware of this captivating world. $THECAT is on a mission to Solaneyez everyone, especially those unfamiliar with crypto. With its radiant eyes and formidable presence, $THECAT aims to reveal the wonders of Solana to all. Oficjalna strona internetowa: https://thecat.meme/ Tokenomika i analiza cenowa TheCat (THECAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TheCat (THECAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 540.28K Całkowita podaż: $ 789.99M Podaż w obiegu: $ 789.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 540.28K Historyczne maksimum: $ 0.00705905 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0006801 Dowiedz się więcej o cenie TheCat (THECAT) Tokenomika TheCat (THECAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TheCat (THECAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów THECAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów THECAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTHECAT tokenomikę, poznaj cenę tokena THECATna żywo! Prognoza ceny THECAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać THECAT? Nasza strona z prognozami cen THECAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena THECAT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.