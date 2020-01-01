Tokenomika The Three Kingdoms (TTK)
Informacje o The Three Kingdoms (TTK)
The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD.
Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development.
Tokenomika i analiza cenowa The Three Kingdoms (TTK)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The Three Kingdoms (TTK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika The Three Kingdoms (TTK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki The Three Kingdoms (TTK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów TTK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów TTK.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszTTK tokenomikę, poznaj cenę tokena TTKna żywo!
Prognoza ceny TTK
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TTK? Nasza strona z prognozami cen TTK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.