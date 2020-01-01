Poznaj tokenomikę The Three Kingdoms (TTK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TTK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę The Three Kingdoms (TTK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TTK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o The Three Kingdoms (TTK) The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development. The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development. Oficjalna strona internetowa: https://ttk.gg/ Biała księga: https://ttk-contact.gitbook.io/the-three-kingdoms/ Kup TTK teraz! Tokenomika i analiza cenowa The Three Kingdoms (TTK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The Three Kingdoms (TTK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 128.94K $ 128.94K $ 128.94K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 824.77M $ 824.77M $ 824.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 156.33K $ 156.33K $ 156.33K Historyczne maksimum: $ 0.601969 $ 0.601969 $ 0.601969 Historyczne minimum: $ 0.00014883 $ 0.00014883 $ 0.00014883 Aktualna cena: $ 0.00015633 $ 0.00015633 $ 0.00015633 Dowiedz się więcej o cenie The Three Kingdoms (TTK) Tokenomika The Three Kingdoms (TTK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The Three Kingdoms (TTK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TTK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TTK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTTK tokenomikę, poznaj cenę tokena TTKna żywo! Prognoza ceny TTK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TTK? Nasza strona z prognozami cen TTK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TTK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.