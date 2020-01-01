Poznaj tokenomikę The Retirement Token (42069K) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 42069K, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę The Retirement Token (42069K) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 42069K, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / The Retirement Token (42069K) / Tokenomika / Tokenomika The Retirement Token (42069K) Odkryj kluczowe informacje o The Retirement Token (42069K), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o The Retirement Token (42069K) Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Oficjalna strona internetowa: https://www.42069k.fund Kup 42069K teraz! Tokenomika i analiza cenowa The Retirement Token (42069K) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The Retirement Token (42069K), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 172.21K $ 172.21K $ 172.21K Całkowita podaż: $ 998.01M $ 998.01M $ 998.01M Podaż w obiegu: $ 998.01M $ 998.01M $ 998.01M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 172.21K $ 172.21K $ 172.21K Historyczne maksimum: $ 0.00208747 $ 0.00208747 $ 0.00208747 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00017243 $ 0.00017243 $ 0.00017243 Dowiedz się więcej o cenie The Retirement Token (42069K) Tokenomika The Retirement Token (42069K): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The Retirement Token (42069K) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 42069K, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 42069K. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz42069K tokenomikę, poznaj cenę tokena 42069Kna żywo! Prognoza ceny 42069K Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 42069K? Nasza strona z prognozami cen 42069K łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 42069K już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.