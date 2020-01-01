Poznaj tokenomikę The Css God by Virtuals (WEBSIM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WEBSIM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę The Css God by Virtuals (WEBSIM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WEBSIM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika The Css God by Virtuals (WEBSIM) Odkryj kluczowe informacje o The Css God by Virtuals (WEBSIM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o The Css God by Virtuals (WEBSIM) Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/2231 Kup WEBSIM teraz! Tokenomika i analiza cenowa The Css God by Virtuals (WEBSIM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The Css God by Virtuals (WEBSIM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 239.86K $ 239.86K $ 239.86K Całkowita podaż: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Podaż w obiegu: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 239.86K $ 239.86K $ 239.86K Historyczne maksimum: $ 0.00400281 $ 0.00400281 $ 0.00400281 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00023521 $ 0.00023521 $ 0.00023521 Dowiedz się więcej o cenie The Css God by Virtuals (WEBSIM) Tokenomika The Css God by Virtuals (WEBSIM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The Css God by Virtuals (WEBSIM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WEBSIM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WEBSIM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWEBSIM tokenomikę, poznaj cenę tokena WEBSIMna żywo! Prognoza ceny WEBSIM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WEBSIM? Nasza strona z prognozami cen WEBSIM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WEBSIM już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.