Tokenomika i analiza cenowa The Bitcoin Killa (KILLA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The Bitcoin Killa (KILLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.43K $ 37.43K $ 37.43K Całkowita podaż: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Podaż w obiegu: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 37.43K $ 37.43K $ 37.43K Historyczne maksimum: $ 38.26 $ 38.26 $ 38.26 Historyczne minimum: $ 1.61 $ 1.61 $ 1.61 Aktualna cena: $ 1.77 $ 1.77 $ 1.77 Dowiedz się więcej o cenie The Bitcoin Killa (KILLA) Tokenomika The Bitcoin Killa (KILLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The Bitcoin Killa (KILLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KILLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KILLA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKILLA tokenomikę, poznaj cenę tokena KILLAna żywo!