Poznaj tokenomikę Ternio (TERN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TERN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ternio (TERN) / Tokenomika / Tokenomika Ternio (TERN) Odkryj kluczowe informacje o Ternio (TERN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ternio (TERN) Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted. Oficjalna strona internetowa: https://unbanked.com/ Biała księga: https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4 Kup TERN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ternio (TERN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ternio (TERN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 251.81K $ 251.81K $ 251.81K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 432.89M $ 432.89M $ 432.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 581.69K $ 581.69K $ 581.69K Historyczne maksimum: $ 0.04758594 $ 0.04758594 $ 0.04758594 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00057944 $ 0.00057944 $ 0.00057944 Dowiedz się więcej o cenie Ternio (TERN) Tokenomika Ternio (TERN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ternio (TERN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TERN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TERN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTERN tokenomikę, poznaj cenę tokena TERNna żywo! Prognoza ceny TERN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TERN? Nasza strona z prognozami cen TERN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TERN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.