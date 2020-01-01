Poznaj tokenomikę TempleDAO (TEMPLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TEMPLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TempleDAO (TEMPLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TEMPLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o TempleDAO (TEMPLE) TempleDAO is designed on strong principles: building the Temple for the long-term, community first and fairly in all aspects, and prioritising stable wealth creation. Our innovative mechanics including safe minting, intrinsic value backed rewards, safe harvest, price defence incentives, and exit queue. Oficjalna strona internetowa: https://www.templedao.link/rituals Kup TEMPLE teraz! Tokenomika i analiza cenowa TempleDAO (TEMPLE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TempleDAO (TEMPLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 91.91M Całkowita podaż: $ 23.77M Podaż w obiegu: $ 23.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 92.10M Historyczne maksimum: $ 3.94 Historyczne minimum: $ 0.186329 Aktualna cena: $ 3.87 Dowiedz się więcej o cenie TempleDAO (TEMPLE) Tokenomika TempleDAO (TEMPLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TempleDAO (TEMPLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TEMPLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TEMPLE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTEMPLE tokenomikę, poznaj cenę tokena TEMPLEna żywo! Prognoza ceny TEMPLE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TEMPLE? Nasza strona z prognozami cen TEMPLE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TEMPLE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.