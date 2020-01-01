Poznaj tokenomikę Tellor Tributes (TRB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tellor Tributes (TRB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Tellor Tributes (TRB) Odkryj kluczowe informacje o Tellor Tributes (TRB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Tellor Tributes (TRB) Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, "Tellor", utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor's token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners. Oficjalna strona internetowa: http://www.tellor.io/ Tokenomika i analiza cenowa Tellor Tributes (TRB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tellor Tributes (TRB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 84.92M $ 84.92M $ 84.92M Całkowita podaż: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Podaż w obiegu: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 87.02M $ 87.02M $ 87.02M Historyczne maksimum: $ 593.09 $ 593.09 $ 593.09 Historyczne minimum: $ 0.01001379 $ 0.01001379 $ 0.01001379 Aktualna cena: $ 31.2 $ 31.2 $ 31.2 Dowiedz się więcej o cenie Tellor Tributes (TRB) Tokenomika Tellor Tributes (TRB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tellor Tributes (TRB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRB tokenomikę, poznaj cenę tokena TRBna żywo! Prognoza ceny TRB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRB? Nasza strona z prognozami cen TRB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.