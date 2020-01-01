Poznaj tokenomikę Team556 (TEAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TEAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Team556 (TEAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TEAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Team556 (TEAM) Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions. Oficjalna strona internetowa: https://www.team556.com Tokenomika i analiza cenowa Team556 (TEAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Team556 (TEAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 166.49K Całkowita podaż: $ 999.85M Podaż w obiegu: $ 702.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 237.13K Historyczne maksimum: $ 0.00115642 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00023717 Tokenomika Team556 (TEAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Team556 (TEAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TEAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TEAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTEAM tokenomikę, poznaj cenę tokena TEAMna żywo! Prognoza ceny TEAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TEAM? Nasza strona z prognozami cen TEAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TEAM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.