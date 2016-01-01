Poznaj tokenomikę TAY (TAY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TAY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TAY (TAY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TAY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o TAY (TAY) Introducing TAY, the new decentralized AI chatbot that builds on the lessons of Microsoft's infamous Tay from 2016. While Microsoft's Tay learned from real-time interactions but faced serious challenges from malicious users, we've created TAY with Fission's decentralized AI framework to ensure a positive, transparent, and user-driven experience. Unlike its predecessor, TAY is equipped with robust safeguards, filtering systems, and community governance to prevent misuse. TAY is more than just a chatbot—it's a fully customizable, user-driven conversational companion. Whether you're seeking entertainment, motivation, or insightful chats, TAY adapts its personality, tone, and style based on your interactions, offering a unique experience every time. It seamlessly integrates with X (formerly Twitter), staying up to date with trending topics and memes, ensuring relevant and engaging conversations. Built on a decentralized framework, TAY prioritizes transparency and allows for continuous improvement driven by the community. Users can shape its traits, from humor and pacing to attitude, ensuring TAY matches their preferences. The integration of Web3 also guarantees the ethical handling of user data, preventing the exploitation seen with centralized systems. TAY represents the future of conversational AI: safe, adaptable, and community-driven. Join the next chapter in AI innovation on X, shape TAY's personality, and explore the possibilities of decentralized, real-time learning with Fission-powered AI. Oficjalna strona internetowa: https://hub.xyz/fission Biała księga: https://docs.fission.lol/ Kapitalizacja rynkowa: $ 28.64K $ 28.64K $ 28.64K Całkowita podaż: $ 524.06M $ 524.06M $ 524.06M Podaż w obiegu: $ 524.06M $ 524.06M $ 524.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.64K $ 28.64K $ 28.64K Historyczne maksimum: $ 0.0078192 $ 0.0078192 $ 0.0078192 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie TAY (TAY) Tokenomika TAY (TAY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TAY (TAY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TAY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TAY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTAY tokenomikę, poznaj cenę tokena TAYna żywo! Prognoza ceny TAY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TAY? Nasza strona z prognozami cen TAY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TAY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.