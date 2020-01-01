Poznaj tokenomikę Tarot V1 (TAROT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TAROT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tarot V1 (TAROT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TAROT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Tarot V1 (TAROT) Odkryj kluczowe informacje o Tarot V1 (TAROT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Tarot V1 (TAROT)

Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards.

Oficjalna strona internetowa: https://www.tarot.to

Tokenomika i analiza cenowa Tarot V1 (TAROT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tarot V1 (TAROT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 28.35K
Całkowita podaż: $ 100.00M
Podaż w obiegu: $ 67.70M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.88K
Historyczne maksimum: $ 4.1
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00041881

Tokenomika Tarot V1 (TAROT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Tarot V1 (TAROT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TAROT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TAROT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.