Giełda MEXC / Cena krypto / Synthesizer Dog (SYNDOG) / Tokenomika / Tokenomika Synthesizer Dog (SYNDOG) Odkryj kluczowe informacje o Synthesizer Dog (SYNDOG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Synthesizer Dog (SYNDOG) $SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme'd into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world. Oficjalna strona internetowa: https://www.synthesizerdog.fun/ Kup SYNDOG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Synthesizer Dog (SYNDOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Synthesizer Dog (SYNDOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 102.53K Całkowita podaż: $ 959.29M Podaż w obiegu: $ 959.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 102.53K Historyczne maksimum: $ 0.01089851 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00010688 Dowiedz się więcej o cenie Synthesizer Dog (SYNDOG) Tokenomika Synthesizer Dog (SYNDOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Synthesizer Dog (SYNDOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SYNDOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SYNDOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSYNDOG tokenomikę, poznaj cenę tokena SYNDOGna żywo! Prognoza ceny SYNDOG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SYNDOG? Nasza strona z prognozami cen SYNDOG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SYNDOG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.