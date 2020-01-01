Poznaj tokenomikę SURF (SURF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SURF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SURF (SURF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SURF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SURF (SURF) / Tokenomika / Tokenomika SURF (SURF) Odkryj kluczowe informacje o SURF (SURF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SURF (SURF) $SURF is a utility-focused token launched on PulseChain by the Crypto Paradise team. Designed to reward long-term holders, $SURF incorporates deflationary mechanics including automatic buybacks, burns, and real-time reflections distributed on every trade. Holders gain access to a private DAO group with exclusive investment opportunities and early-stage presales. Additionally, $SURF integrates with the broader Crypto Paradise ecosystem, including VIP perks such as discounted access to IRL retreats and events. Its purpose is to build a community-driven network that combines on-chain financial utility with real-world lifestyle benefits. Oficjalna strona internetowa: https://cryptoparadise.net/surf/ Kup SURF teraz! Tokenomika i analiza cenowa SURF (SURF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SURF (SURF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 653.11K $ 653.11K $ 653.11K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 653.11K $ 653.11K $ 653.11K Historyczne maksimum: $ 0.03671856 $ 0.03671856 $ 0.03671856 Historyczne minimum: $ 0.0059482 $ 0.0059482 $ 0.0059482 Aktualna cena: $ 0.00653315 $ 0.00653315 $ 0.00653315 Dowiedz się więcej o cenie SURF (SURF) Tokenomika SURF (SURF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SURF (SURF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SURF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SURF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSURF tokenomikę, poznaj cenę tokena SURFna żywo! Prognoza ceny SURF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SURF? Nasza strona z prognozami cen SURF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SURF już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.