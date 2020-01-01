Poznaj tokenomikę SuperBid (SUPERBID) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUPERBID, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SuperBid (SUPERBID) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUPERBID, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SuperBid (SUPERBID) / Tokenomika / Tokenomika SuperBid (SUPERBID) Odkryj kluczowe informacje o SuperBid (SUPERBID), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SuperBid (SUPERBID) SuperBid.io is an innovative social-auction app that connects influencers with their fans. With SuperBid, users have the opportunity to participate in thousands of auctions set up by influencers. We plan to integrate the SUPERBID token in our app! Oficjalna strona internetowa: https://www.superbid.io/ Tokenomika i analiza cenowa SuperBid (SUPERBID) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SuperBid (SUPERBID), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 87.04K Całkowita podaż: $ 88.35M Podaż w obiegu: $ 7.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 990.72K Historyczne maksimum: $ 11.83 Historyczne minimum: $ 0.00329421 Aktualna cena: $ 0.0112141 Tokenomika SuperBid (SUPERBID): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SuperBid (SUPERBID) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUPERBID, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUPERBID. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.